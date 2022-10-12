Суд заарештував з альтернативою застави одного з підозрюваних у справі Укргазбанку

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заарештував з альтернативою внесення застави у 35,1 млн грн одного з підозрюваних у справі про завдання понад 206 млн грн збитків Укргазбанку, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо протиправної діяльності службових осіб державного АБ "Укргазбанк", серед яких колишній голова Національного банку України, яка завдала збитків на суму понад 206 млн грн" , - йдеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в середу.

За інформацією прокуратури, заслухавши доводи сторін, суд ухвалив обрати для начальника департаменту роботи з корпоративними VIP-клієнтами АБ "Укргазбанк" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 35,1 млн грн застави.

У повідомленні уточнюється, що термін дії запобіжного заходу – до 10 грудня 2022 року.

У САП пояснюють, що в разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі обов'язки: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти детективу, прокурору або суду про зміну свого місця проживання та місяця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у справі; здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, службовий паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.