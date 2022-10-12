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17:08 12.10.2022

СБУ викрила депутата від "ОПЗЖ" та ще двох колаборантів, які співпрацюють із ворогом

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Служба безпеки України викрила депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" та ще двох колаборантів, які "здавали" учасників опору в Лимані та Херсонській області, повідомляє СБУ.

"Під час розслідування співробітники СБУ зібрали беззастережні докази вини зловмисників у злочинах проти державної безпеки України. Кожен із кремлівських "гауляйтерів" буде покараний", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграм-каналі у середу.

Так, згідно з повідомленням української спецслужби, у деокупованому Лимані контррозвідка СБУ затримала місцеву мешканку, яка добровільно погодилася співпрацювати з агресорами.

"Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення вона закликала людей підтримати загарбників. За це окупанти запропонували їй очолити "управління праці та соцзахисту населення" у тимчасово захопленому місті. Також вона допомагала агресорам збирати установчі дані на учасників АТО, які проживали на території міста", - зазначається в повідомленні.

Ще одного колаборанта, як інформують у СБУ, затримано в деокупованому Нововоскресенському Херсонській області.

"Затриманим виявився керівник місцевої окупаційної адміністрації. Зловмисник агітував на підтримку загарбників, намагався змусити селищних освітян співпрацювати з ними, а також "здавав" українських активістів, зокрема учасників руху опору", - йдеться у повідомленні.

Крім того, СБУ задокументувала колабораційну діяльність так званого першого заступника військово-цивільної адміністрації тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області.

"До цього він був депутатом місцевої ради від забороненої партії "ОПЗЖ". Зрадник приєднався до агресорів після захоплення частини регіону. Він допомагає їм у матеріально-технічному забезпеченні, зокрема, постачав оргтехніку до окупаційної адміністрації. Також він підписує незаконні доручення щодо виконання московських вказівок у захопленому місті", - повідомляє СБУ.

 

Теги: #сбу #опзж

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