Події

16:33 12.10.2022

У Запоріжжі створено мобільні та стаціонарні підрозділи для боротьби з дронами-камікадзе – Старух

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У Запоріжжі створено мобільні та стаціонарні підрозділи для боротьби з дронами-камікадзе – Старух

У Запорізькій області створено спеціальні мобільні та стаціонарні підрозділи для боротьби з дронами-камікадзе, які використовують російські окупанти, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Силами оборони Запорізького краю створені мобільні та стаціонарні підрозділи боротьби з дронами-камікадзе", - написав Старух у телеграм-каналі в середу.

За його словами, у зв'язку з цим під час нападу дронів на об'єкти цивільної інфраструктури можливе ведення вогню зі стрілецької зброї та зенітних установок як за містом, так і в його межах.

"Просимо сильно не хвилюватися при звуках кулеметних черг і пострілів зеніток. Наші хлопці захищають нас", - підсумував голова ОВА.

 

Теги: #дрони #запорізька_область #старух

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