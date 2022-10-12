Події

12:38 12.10.2022

Ранкові обстріли Авдіївки забрали щонайменше сім життів – голова Донецької ОВА

1 хв читати
Ранкові обстріли Авдіївки забрали щонайменше сім життів – голова Донецької ОВА

Щонайменше семеро людей загинули та вісім дістали поранень унаслідок ранкових обстрілів м. Авдіївки Донецької області російськими окупантами вранці в середу, 12 жовтня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей", - написав Кириленко у фейсбуці у середу.

З огляду на це він укотре закликав жителів області евакуюватися, наголосивши, що нині головним завданням для них є вижити.

"У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки - тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони "воюють" із беззбройними цивільними", - написав Кириленко.

Раніше голова обладміністрації розповів, що вночі окупанти вели вогонь на різних ділянках фронту на Донеччині від Мар'їнки до Соледару, водночас найбільше постраждала Авдіївка. Він повідомив тоді, що серед цивільних є загиблі та поранені, однак точну кількість жертв на той момент ще встановлювали.

Теги: #обстріл #авдіївка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:01 11.10.2022
Росіяни обстріляли Запорізьку область, загинуло семеро людей і ще стільки ж травмовано

Росіяни обстріляли Запорізьку область, загинуло семеро людей і ще стільки ж травмовано

15:04 10.10.2022
Унаслідок ракетних ударів по Києву постраждала будівля, в якій розміщений візовий відділ посольства Німеччини - МЗС ФРН

Унаслідок ракетних ударів по Києву постраждала будівля, в якій розміщений візовий відділ посольства Німеччини - МЗС ФРН

14:35 10.10.2022
Удар РФ був за 850 метрів від посольства Румунії в Києві - глава МЗС

Удар РФ був за 850 метрів від посольства Румунії в Києві - глава МЗС

10:28 10.10.2022
У Києві підтверджено загибель 5 людей унаслідок обстрілів – Нацполіція

У Києві підтверджено загибель 5 людей унаслідок обстрілів – Нацполіція

08:40 10.10.2022
У Куп'янську через обстріли горіла занедбана адмінбудівля, 1 людина загинула

У Куп'янську через обстріли горіла занедбана адмінбудівля, 1 людина загинула

07:55 10.10.2022
Унаслідок удару по Запоріжжю одна людина загинула, п’ятеро - поранено

Унаслідок удару по Запоріжжю одна людина загинула, п’ятеро - поранено

20:43 09.10.2022
Серед загиблих унаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя одна дитина, 11 дітей отримали поранення – К.Тимошенко

Серед загиблих унаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя одна дитина, 11 дітей отримали поранення – К.Тимошенко

20:30 09.10.2022
Одна людина загинула в результаті обстрілу Чернігівщини в суботу

Одна людина загинула в результаті обстрілу Чернігівщини в суботу

15:28 09.10.2022
Відомо про десятьох поранених дітей унаслідок обстрілу Запоріжжя в ніч на неділю, 6 жовтня в місті загинули 20 осіб

Відомо про десятьох поранених дітей унаслідок обстрілу Запоріжжя в ніч на неділю, 6 жовтня в місті загинули 20 осіб

12:54 09.10.2022
СБУ почала розслідування за фактом обстрілу цивільної інфраструктури в Запоріжжі, внаслідок якого загинуло 12 осіб

СБУ почала розслідування за фактом обстрілу цивільної інфраструктури в Запоріжжі, внаслідок якого загинуло 12 осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ (МП) на роботі на користь Росії

ЗАЕС знову працює на дизель-генераторах через пошкодження окупантами підстанції - "Енергоатом"

Підвищення рівня Дніпра у Києві не перевищує аварійних значень та пов'язане з інтенсивною роботою ГЕС - КМДА

Окупанти втратили за добу в Україні майже 270 військових, 11 артсистем та 15 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Байден сумнівається в тому, що РФ застосує ядерну зброю в Україні

ОСТАННЄ

Естонія закриває свої порти для суден, зареєстрованих у Російському морському реєстрі судноплавства

Ахметов: Ми виготовили вже 150 тисяч бронежилетів і не плануємо зупинятися

У Сумському та Шосткинському районах перервано електропостачання внаслідок обстрілів – голова ОВА

У НАТО відбудеться зустріч міністрів оборони та засідання Контактної групи "Рамштайн" за участю Резнікова

У найближчі дві доби в Україні без опадів, уночі та вранці місцями туман

Окупанти намагаються відправити українських громадян із Херсонщини до Криму, щоб використати їх як заручників

СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ (МП) на роботі на користь Росії

Українські війська закріпилися у п'яти селах Бериславського району Херсонської області

ЗАЕС знову працює на дизель-генераторах через пошкодження окупантами підстанції - "Енергоатом"

Німеччина планує поставити Україні додаткові САУ Zuzana

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА