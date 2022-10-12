Ранкові обстріли Авдіївки забрали щонайменше сім життів – голова Донецької ОВА

Щонайменше семеро людей загинули та вісім дістали поранень унаслідок ранкових обстрілів м. Авдіївки Донецької області російськими окупантами вранці в середу, 12 жовтня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей", - написав Кириленко у фейсбуці у середу.

З огляду на це він укотре закликав жителів області евакуюватися, наголосивши, що нині головним завданням для них є вижити.

"У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки - тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони "воюють" із беззбройними цивільними", - написав Кириленко.

Раніше голова обладміністрації розповів, що вночі окупанти вели вогонь на різних ділянках фронту на Донеччині від Мар'їнки до Соледару, водночас найбільше постраждала Авдіївка. Він повідомив тоді, що серед цивільних є загиблі та поранені, однак точну кількість жертв на той момент ще встановлювали.