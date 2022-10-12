Події

11:51 12.10.2022

Українські війська закріпилися у п'яти селах Бериславського району Херсонської області

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Українські війська закріпилися у п'яти селах Бериславського району Херсонської області

Збройні сили України закріпилися у селах Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам’янка, Трифонівка та Червоне Бериславського району Херсонської області, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці у середу.

"Нашими підрозділами закріплено успіх із звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними командування, окупаційні війська на Херсонщині зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій і стримуванні наступальних дій Збройних сил України.

"Ворог посилено проводить повітряну розвідку, навколо 17 населених пунктів вздовж лінії фронту і на щойно вивільнених територіях. Продовжує обстріли наших позицій та тилових територій, не цурається й техногенного шантажу", - йдеться у зведенні.

Теги: #зсу #херсонська_область

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