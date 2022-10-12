Події

09:37 12.10.2022

По Нікополю зафіксовано 100 "прильотів" із "Граду", пошкоджено п'ять багатоповерхівок та 14 приватних будинків, залізничну станцію, лінії електропередач та газопроводи

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По Нікополю зафіксовано 100 "прильотів" із "Граду", пошкоджено п'ять багатоповерхівок та 14 приватних будинків, залізничну станцію, лінії електропередач та газопроводи

По Нікополю зафіксовано 100 "прильотів" із "Граду", пошкоджено п'ять багатоповерхівок та 14 приватних будинків, залізничну станцію, кафе, магазини, шість ліній електропередач та газопроводи, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Через ці обстріли поранені троє, з них 6-річна дівчинка. Стан у всіх тяжкий. 100 пусків ракет росіянам було мало, ще додалися обстріли артилерії. Від такої руйнівної атаки, направленої проти мирного населення, пошкоджено залізничну станцію "Нікополь", влучили у вагон-рефрижератор, який зайнявся, пошкоджено двоповерхову адмінбудівлю, кафе, кіоски, крамниці, шість ліній електропередач та газопроводи", - написав він у телеграм-каналі.

Через вибухи також пошкоджено п'ять багатоповерхівок та 14 приватних будинків.

Теги: #обстріли #нікополь

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