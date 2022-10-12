Події

07:40 12.10.2022

У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів тяжко поранено троє людей, з них - 6-річна дитина

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У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів тяжко поранено троє людей, з них - 6-річна дитина

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російських обстрілів тяжко поранено 6-річну дитину та ще двох жінок, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни всю ніч знущалися з Нікопольщини. Важко поранили 6-річну дівчинку. Ворог сім разів накрив район вогнем із "Градів" та важкої артилерії", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, на Нікополь ворог випустив понад сто снарядів.

"Один із них прилетів прямо до приватного будинку і поранив 6-річну дівчинку та її маму. Вони та ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні. Важкі", - зазначив Резніченко.

Крім того, у місті зруйновано понад 30 багатоповерхових будівель і приватних будинків, газопровід і лінії електропередач. Пошкоджено два підприємства, два садки, школа, магазини та офіс благодійної організації.

У Марганецькій та Мирівській ОТГ обійшлося без постраждалих. Масштаби руйнувань уточнюються.

 

 

 

Теги: #поранені #обстріли #дніпропетровська_область

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