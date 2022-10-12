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06:59 12.10.2022

12 жовтня: Цей день в Україні та в світі

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12 жовтня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 231 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 231 RUSSIAN AGRESSION

12 жовтня відзначають Всесвітній день боротьби з артритом, Всесвітній день економіста і День економіста в Україні, Всесвітній тиждень кісток і суглобів, в Іспанії – Свято Королівства Іспанії. Національний день.

У США – День Колумба, а в Бразилії – День дітей.

Православна церква вшановує пам'ять Феофана Милостивого та Кириака Самітника.

Всесвітній день економіста

Цього дня визначні працівники галузі нагороджуються премією Шведського центрального банку. Таке рішення було ухвалено Нобелівським комітетом.

Ще цього дня:

1905 – Норвегія розірвала унію зі Швецією та стала незалежним королівством;

1917 - Екіпаж міноносця "Завидний" підняв Український прапор та відмовився його спускати;

1920 - У Ризі було підписано Договір про перемир'я та прелімінарні умови миру, за яким припинялися бойові дії, визначалася лінія кордону в Україні: Сарни-Рівне-Радивилів-р. Збруч. Польська республіка зобов'язалася припинити підтримку збройних формувань УНР й Добровольчої армії. Східна Галичина, Західна Волинь, Холмщина, Західне Полісся і Підляшшя залишалися за Польською республікою.;

1924 - У складі Української РСР засновано Молдавську АРСР;

1939 - Народні Збори Західної України під тиском більшовиків ухвалили декларації, спрямовані на входження краю до складу УРСР;

1947 – У західних областях Української РСР розпочалася наймасовіша за післявоєнний період депортація українців;

1956 - Створено Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);

1965 - На урочистій церемонії у Букінгемському палаці члени гурту The Beatles стали кавалерами Ордену Британської імперії;

1991 – У Києві відбувся установчий з'їзд Соціалістичної партії України;

2010 – У результаті зіткнення локомотива з пасажирським автобусом у Нікопольському районі загинули 45 людей.

Церковне свято

За церковним календарем 12 жовтня вшановують пам'ять преподобного Феофана Милостивого. Детальних свідчень його життя і діянь не залишилося, відомо лише, що він був людиною заможною і надзвичайно доброю. Феофан жив у палестинському місті Газі, постійно приймав у своїй оселі мандрівників, давав їм притулок, їжу та турботу. Не дивно, що до кінця життя святий збіднів, а на довершення всього його спіткала важка хвороба. Однак Феофан переносив страждання стійко і смиренно.

За чотири дні після своєї смерті святий з'явився одному чоловікові і попросив його відвалити надгробний камінь на своїй могилі. Коли це було зроблено, люди відчули чудові пахощі, які походили від тіла угодника. Мощі Феофана розповсюджували миро, яке чудовим чином зцілювало хворих.

Іменини: Іван, Ян

Теги: #календар #іменини #свято_сьогодні #12_жовтня

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