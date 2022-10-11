За дві доби збито 9 із 11 БПЛА "Shahed-136"

За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 із 11 БПЛА "Shahed-136", повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.

"За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 із 11 БПЛА "Shahed-136". Це результат якісної підготовки наших зенітників, які проводять польські побратими. Саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені росіянами. Це реалії сьогоднішньої війни", - написав він у телеграм-каналі.