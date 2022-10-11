У Чернігівській області вимкнулася лінія, що живила північну частину області

У Чернігівській області вимкнулася лінія, яка живила північну частину області, деякі населені пункти Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів без електрики, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні о 18:50 аварійно вимкнулась лінія, яка живила північну частину області. Деякі населені пункти Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів без електрики. Можуть спрацьовувати аварійні відключення у всій області та Чернігові. Причина – всім відома. Тривають роботи", - написав він у телеграм-каналі.