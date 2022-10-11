Події

21:04 11.10.2022

У Чернігівській області вимкнулася лінія, що живила північну частину області

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У Чернігівській області вимкнулася лінія, що живила північну частину області

У Чернігівській області вимкнулася лінія, яка живила північну частину області, деякі населені пункти Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів без електрики, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні о 18:50 аварійно вимкнулась лінія, яка живила північну частину області. Деякі населені пункти Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів без електрики. Можуть спрацьовувати аварійні відключення у всій області та Чернігові. Причина – всім відома. Тривають роботи", - написав він у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #електрика #відключення #чернігівська_область

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