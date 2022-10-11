Резніков зустрінеться з міністрами оборони НАТО та Контактною групою у форматі "Рамштайн"

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрінеться з главами оборонних відомств країн-членів НАТО і візьме участь у засіданні Контактної групи щодо України, яку очолює США.

Про це у вівторок у Брюсселі на пресконференції напередодні засідання міністрів оборони НАТО, яке відбудеться у Брюсселі 12-13 жовтня, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Завтра до нас приєднається міністр оборони України Олексій Резніков і для участі в засіданні Контактної групи щодо України, яку очолюється США, і для вечері з міністрами країн НАТО. Разом ми вирішимо нагальні потреби України", - повідомив він.

Столтенберг привітав нещодавні заяви союзників про надання Україні досконаліших систем ППО та інших засобів та висловив сподівання на подальші постачання. "Наш меседж чіткий: НАТО підтримує Україну. Стільки, скільки потрібно. Президент Путін розпочав цю війну. Він має покласти цьому кінець, вивівши свої війська з України. І президент Лукашенко має зупинити співпрацю Білорусі в цьому незаконному конфлікті", - переконаний генсек НАТО.