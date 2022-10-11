Події

19:05 11.10.2022

НАТО має намір гарантувати виробництво озброєння та боєприпасів для подальшої допомоги Україні та поповнення власних запасів - Столтенберг

2 хв читати
НАТО має намір гарантувати виробництво озброєння та боєприпасів для подальшої допомоги Україні та поповнення власних запасів - Столтенберг

Міністри оборони країн-членів НАТО ухвалять рішення щодо подальшого планування виробництва запасів боєприпасів та озброєння, щоб не лише продовжувати надавати допомогу Україні, а й поповнити свої.

Про це у вівторок у Брюсселі на пресконференції напередодні засідання міністрів оборони НАТО, яке відбудеться у Брюсселі 12-13 жовтня, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Боєприпаси, джавеліни, системи протиповітряної оборони для України було взято з наявних запасів. Роблячи так, вони (союзники) вичерпують свої, але так було правильно вчинити. Тому ми наразі вирішуємо прискорити виробництво, щоб поповнити і запаси, і продовжувати підтримувати Україну. Я очікую, що міністри ухвалять рішення на засіданні завтра і післязавтра щодо процесу планування НАТО, щоб домовитися про амбітніші цілі", - розповів він.

Столтенберг повідомив, що діалог із індустрією з виробництва озброєння вже триває деякий час. "Ми розпочали діалог з індустрією про те, як прискорити виробництво та поповнити наші запаси -у нас була зустріч директорів НАТО з озброєння тиждень тому. Це робота, яка продовжується. Але коли всі міністри зустрінуться завтра, це надасть додаткові можливості обговорити, чого ми досягли, як ми просуватимемося вперед і ухвалимо нові рішення, щоб гарантувати, що ми не лише вибираємо наявні запаси, щоб надати допомогу Україні, а й щоб виробляти боєприпаси та зброю, гарантуючи захист усіх союзників, і мати достатньо, щоб надавати допомогу Україні у довгостроковій перспективі", - додав генсек НАТО.

За його словами, Україні потрібний "широкий спектр різних систем". "Це, звісно, зброя, артилерія, броньовані машини, протиповітряні системи, протитанкова зброя, як і нелетальна підтримка - паливо, зимовий одяг, засоби зв'язку. Ми зустрінемося з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити списки, що потрібно Україні, і що можуть надати союзники", - додав Столбенберг.

Теги: #нато #україна #зброя #виробництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:03 11.10.2022
Корнієнко запросив Оман взяти участь у відновленні України

Корнієнко запросив Оман взяти участь у відновленні України

19:31 11.10.2022
Резніков зустрінеться з міністрами оборони НАТО та Контактною групою у форматі "Рамштайн"

Резніков зустрінеться з міністрами оборони НАТО та Контактною групою у форматі "Рамштайн"

19:23 11.10.2022
Канада направить до Польщі 40 саперів для навчання українських військових

Канада направить до Польщі 40 саперів для навчання українських військових

19:23 11.10.2022
Лідери G7 обіцяють і надалі допомагати Україні, зокрема озброєннями

Лідери G7 обіцяють і надалі допомагати Україні, зокрема озброєннями

17:52 11.10.2022
Столтенберг: Важливо, щоб Україна виграла битву проти Росії, інакше світ буде вразливий для російської агресії

Столтенберг: Важливо, щоб Україна виграла битву проти Росії, інакше світ буде вразливий для російської агресії

08:56 11.10.2022
В Україні знеструмленими залишаються 301 населений пункт, 10 жовтня загинуло 19 людей

В Україні знеструмленими залишаються 301 населений пункт, 10 жовтня загинуло 19 людей

07:14 11.10.2022
Військове керівництво США обговорить у Брюсселі ситуацію в Україні

Військове керівництво США обговорить у Брюсселі ситуацію в Україні

07:02 11.10.2022
Більшість країн опиниться в дуже вразливому та незахищеному становищі, якщо візьме гору російське бачення майбутнього - постпред України в ООН

Більшість країн опиниться в дуже вразливому та незахищеному становищі, якщо візьме гору російське бачення майбутнього - постпред України в ООН

21:37 10.10.2022
Трійка ОБСЄ та керівництво ПА ОБСЄ засудили атаки РФ на цивільні центри України

Трійка ОБСЄ та керівництво ПА ОБСЄ засудили атаки РФ на цивільні центри України

20:48 10.10.2022
Прем'єр Ізраїлю засудив напади РФ на мирне населення в Києві та інших містах України

Прем'єр Ізраїлю засудив напади РФ на мирне населення в Києві та інших містах України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни обстріляли Запорізьку область, загинуло семеро людей і ще стільки ж травмовано

Росія має бути виключена з ЮНЕСКО

Відбувся обмін полоненими, вдалося звільнити 32 українських воїнів та повернути тіло ізраїльтянина

Україна отримала першу із чотирьох обіцяних Німеччиною систем ППО Iris-T – ЗМІ

"Укренерго" разом з обленерго вдалося відновити енергопостачання майже по всій Україні після безпрецедентної атаки росіян на енергооб'єкти 10 жовтня

ОСТАННЄ

У Чернігівській області вимкнулася лінія, що живила північну частину області

Росіяни обстріляли Запорізьку область, загинуло семеро людей і ще стільки ж травмовано

Росія має бути виключена з ЮНЕСКО

Коронація Карла III відбудеться 6 травня 2023 року

Глава МАГАТЕ зустрівся з президентом РФ щодо створення зони безпеки на окупованій Росією ЗАЕС

За останню добу було пошкоджено 209 об'єктів, 105 н.п. залишаються знеструмленими

Заступник генсека ООН Мартін Гріффітс вирушить до Москви 16 жовтня для обговорення зернової угоди

ДТЕК обіцяє Києву та області відключення електроенергії за графіком періодами не більше чотирьох годин

У Хмельницькому сталося не планове відключення електроенергії

Ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БПЛА по критичній інфраструктурі та житлових районах міст України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА