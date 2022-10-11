НАТО має намір гарантувати виробництво озброєння та боєприпасів для подальшої допомоги Україні та поповнення власних запасів - Столтенберг

Міністри оборони країн-членів НАТО ухвалять рішення щодо подальшого планування виробництва запасів боєприпасів та озброєння, щоб не лише продовжувати надавати допомогу Україні, а й поповнити свої.

Про це у вівторок у Брюсселі на пресконференції напередодні засідання міністрів оборони НАТО, яке відбудеться у Брюсселі 12-13 жовтня, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Боєприпаси, джавеліни, системи протиповітряної оборони для України було взято з наявних запасів. Роблячи так, вони (союзники) вичерпують свої, але так було правильно вчинити. Тому ми наразі вирішуємо прискорити виробництво, щоб поповнити і запаси, і продовжувати підтримувати Україну. Я очікую, що міністри ухвалять рішення на засіданні завтра і післязавтра щодо процесу планування НАТО, щоб домовитися про амбітніші цілі", - розповів він.

Столтенберг повідомив, що діалог із індустрією з виробництва озброєння вже триває деякий час. "Ми розпочали діалог з індустрією про те, як прискорити виробництво та поповнити наші запаси -у нас була зустріч директорів НАТО з озброєння тиждень тому. Це робота, яка продовжується. Але коли всі міністри зустрінуться завтра, це надасть додаткові можливості обговорити, чого ми досягли, як ми просуватимемося вперед і ухвалимо нові рішення, щоб гарантувати, що ми не лише вибираємо наявні запаси, щоб надати допомогу Україні, а й щоб виробляти боєприпаси та зброю, гарантуючи захист усіх союзників, і мати достатньо, щоб надавати допомогу Україні у довгостроковій перспективі", - додав генсек НАТО.

За його словами, Україні потрібний "широкий спектр різних систем". "Це, звісно, зброя, артилерія, броньовані машини, протиповітряні системи, протитанкова зброя, як і нелетальна підтримка - паливо, зимовий одяг, засоби зв'язку. Ми зустрінемося з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити списки, що потрібно Україні, і що можуть надати союзники", - додав Столбенберг.