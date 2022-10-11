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15:47 11.10.2022

Голова Львівської ОВА закликав громадян зробити запас води, зарядити телефони та павербанки у зв'язку з пошкодженням енергооб'єктів російськими окупантами

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Голова Львівської ОВА закликав громадян зробити запас води, зарядити телефони та павербанки у зв'язку з пошкодженням енергооб'єктів російськими окупантами

Російські окупанти у вівторок знову завдали ракетного удару по Львівщині, внаслідок чого постраждала одна особа, а в області було пошкоджено два енергооб'єкти, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Сьогодні по Львівщині вдарили три російські ракети. Відбулися повторні удари по двох енергооб'єктах із тих, по яких ворог влучав і вчора. Йдеться про об'єкти у Львові та Львівському районі. Удари відбулися орієнтовно о 12-й годині", - написав Козицький у телеграмі.

За його словами, у Львові внаслідок удару постраждав 53-річний чоловік, який дістав уламкове поранення. "Стан потерпілого оцінюється як середньої важкості. Медики надали йому всю необхідну допомогу і відпустили амбулаторно лікуватися", - зазначив Козицький.

Він уточнив, що одну із ракет, які летіли з акваторії Каспійського моря, силами Повітряного командування "Захід" збили над Львівщиною.

"На обох об'єктах наразі працюють фахівці ДСНС та правоохоронці. Наслідки ударів ще оцінять. 30% Львова без світла. Протягом доби можливі тимчасові перебої з електро- та водопостачанням. Для швидкого подолання наслідків ударів задіяно всі профільні служби", - додав Козицький.

Голова ОВА зазначив, що наразі керівництво області шукає шляхи, щоб забезпечити електроживлення області обхідними шляхами, оскільки за останні два дні чотири електричні підстанції на Львівщині зазнали значних руйнувань.

"Жителі Львівської області, будь ласка, зробіть запас води, зарядіть мобільні телефони та павербанки. Використовуйте лише перевірені джерела інформації - офіційні сторінки вищих органів влади та місцевої влади, а також ЗМІ, які дотримуються стандартів журналістики", - підсумував він.

 

Теги: #енергопостачання #львівщина

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