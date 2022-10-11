РФ завдала ударів по енергетичній інфраструктурі в Дніпропетровській області, багато населених пунктів без світла - ОВА

Росіяни завдали удару ракетами по енергетичній інфраструктурі в Павлоградському та Кам'янському районах Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Голова ОВА повідомив, що рятувальники ліквідують наслідки прильотів. Енергетики відновлюють обладнання та утримують роботу системи.

"В області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура. Прошу усіх заощаджувати електрику", - написав він.