Сили української ППО збили російські ракети та дрони на Одещині, Хмельниччині та Київщині

Сили протиповітряної оборони України у вівторок уранці збили російські ракети та дрони-камікадзе в Одеській, Хмельницькій та Київській областях.

Зокрема, за інформацією голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія, силами ППО на Хмельниччині у вівторок було знищено один дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

На Київщині сили протиповітряної оборони збили щонайменше дві російські ракети, повідомив керівник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Про роботу ППО в Одеській області повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у своєму відеозверненні. Водночас деталі щодо того, що саме збивають українські захисники у вівторок уранці у регіоні, він не повідомив.