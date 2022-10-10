Трійка ОБСЄ та керівництво ПА ОБСЄ засудили атаки РФ на цивільні центри України

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде та міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі, які представляють Трійку ОБСЄ, а також голова асамблеї ОБСЄ Маргарета Седерфельт (Швеція) генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід та генеральний секретар Парламентської асамблеї ОБСЄ Роберто Монтелла рішуче засудили нещодавні напади РФ на населення України.

"Житлові будинки, площі та вулиці в годину пік, парки та дитячі майданчики — об'єкти невибіркових російських ударів по українських містах. Ці мерзенні військові дії є повною неповагою та порушенням міжнародного права, зокрема гуманітарного права", - йдеться в їх спільній заяві, текст якої опубліковано на сайті ОБСЄ у понеділок.

"Єдина причина цих звірячих і жорстоких дій - сіяти терор і компенсувати невдачі в досягненні тактичних і стратегічних цілей. Ми єдині з мужнім українським народом і, як і раніше, віддані підтримці його шляхетної справи на захист наших спільних цінностей та основних зобов'язань у рамках ОБСЄ", - наголошується в документі.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали щонайменше 84 ракетні та авіаційні удари по території України в понеділок, постраждала інфраструктура та мирні громадяни понад 20 населених пунктів. За даними Національної поліції України, в результаті обстрілів загинули щонайменше 11 людей, 89 отримали поранення.