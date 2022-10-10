Кулеба: Обстріли українських міст вказують на те, що Москва не зацікавлена у проведенні реальних переговорів

Українські дипломати у відповідь на публічні чи непублічні заяви про необхідність проведення переговорів із РФ дипломатично затуляють рота їх авторам, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми хоч і дипломати, але останнім часом, коли хтось публічно чи непублічно намагається сказати слово "переговори", ми просто затуляємо їм рота", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону у понеділок.

За його словами, всі дії, які здійснила РФ останнім часом, зокрема проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України та масштабні ракетні обстріли мирних українських міст свідчать про те, що Москва не зацікавлена у проведенні реальних переговорів.

"Висновок лише один, і президент Зеленський про це чітко сказав: російські ракети - це і є відповідь Росії на пропозиції переговорів. Не треба з нами грати в цю гру", - підсумував голова української дипломатії.