Події

20:53 10.10.2022

Кулеба: Обстріли українських міст вказують на те, що Москва не зацікавлена у проведенні реальних переговорів

1 хв читати
Кулеба: Обстріли українських міст вказують на те, що Москва не зацікавлена у проведенні реальних переговорів

Українські дипломати у відповідь на публічні чи непублічні заяви про необхідність проведення переговорів із РФ дипломатично затуляють рота їх авторам, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми хоч і дипломати, але останнім часом, коли хтось публічно чи непублічно намагається сказати слово "переговори", ми просто затуляємо їм рота", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону у понеділок.

За його словами, всі дії, які здійснила РФ останнім часом, зокрема проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України та масштабні ракетні обстріли мирних українських міст свідчать про те, що Москва не зацікавлена у проведенні реальних переговорів.

"Висновок лише один, і президент Зеленський про це чітко сказав: російські ракети - це і є відповідь Росії на пропозиції переговорів. Не треба з нами грати в цю гру", - підсумував голова української дипломатії.

 

 

Теги: #мзс #реакція #заклик

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:14 10.10.2022
Даріо Срна закликав клуби-учасники Ліги чемпіонів з футболу допомогти Україні

Даріо Срна закликав клуби-учасники Ліги чемпіонів з футболу допомогти Україні

18:34 10.10.2022
Порошенко закликав дати Україні членство в НАТО, викинути РФ із ООН та визнати її спонсором тероризму

Порошенко закликав дати Україні членство в НАТО, викинути РФ із ООН та визнати її спонсором тероризму

09:45 10.10.2022
Кличко закликав жителів Києва не виїжджати в місто без гострої необхідності, центральні вулиці перекриті

Кличко закликав жителів Києва не виїжджати в місто без гострої необхідності, центральні вулиці перекриті

11:45 08.10.2022
Указ про визнання "північних територій" частиною Японії підтверджує прихильність України міжнародному праву – заява МЗС

Указ про визнання "північних територій" частиною Японії підтверджує прихильність України міжнародному праву – заява МЗС

15:14 07.10.2022
Кулеба відкрив у Гані бізнес-форум за участю близько 20 українських і ганійських компаній - МЗС

Кулеба відкрив у Гані бізнес-форум за участю близько 20 українських і ганійських компаній - МЗС

19:32 06.10.2022
Україна планує відкрити посольство у Гані для розширення присутності в Африці

Україна планує відкрити посольство у Гані для розширення присутності в Африці

21:53 05.10.2022
Київ закликав ЄС і G7 запровадити санкції проти "Росатома", а МАГАТЕ обмежити співпрацю з РФ через спробу привласнення ЗАЕС – заява

Київ закликав ЄС і G7 запровадити санкції проти "Росатома", а МАГАТЕ обмежити співпрацю з РФ через спробу привласнення ЗАЕС – заява

07:04 05.10.2022
Зеленський закликає всі країни підтвердити повагу до принципу непорушності кордонів

Зеленський закликає всі країни підтвердити повагу до принципу непорушності кордонів

20:05 04.10.2022
Шмигаль закликав громадян за можливості своєчасно оплачувати комунальні послуги, а також рахунки за світло, газ, тепло, воду

Шмигаль закликав громадян за можливості своєчасно оплачувати комунальні послуги, а також рахунки за світло, газ, тепло, воду

10:23 04.10.2022
Президент Литви відповів Маску: Коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить його законним власником автомобіля

Президент Литви відповів Маску: Коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить його законним власником автомобіля

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Усі зруйновані Росією об'єкти будуть відновлені

Трійка ОБСЄ та керівництво ПА ОБСЄ засудили атаки РФ на цивільні центри України

РФ використовувала балістичні, крилаті й керовані ракети, розвідувальні та ударні дрони для завдання ударів по Україні в понеділок

Від обстрілів окупантів у понеділок постраждали понад 20 українських населених пунктів

Зеленський подякував генсеку ООН за рішуче засудження російського масованого ракетного обстрілу України

ОСТАННЄ

Мішель: Бомбардування міст України свідчить про розпач Кремля, що зростає

У Дніпропетровській області було знеструмлено чотири шахти. Триває планове підняття гірників на поверхню

Усі зруйновані Росією об'єкти будуть відновлені

Трійка ОБСЄ та керівництво ПА ОБСЄ засудили атаки РФ на цивільні центри України

РФ використовувала балістичні, крилаті й керовані ракети, розвідувальні та ударні дрони для завдання ударів по Україні в понеділок

В окупованому Мелітополі чути вибухи

Зеленський у розмові з Трюдо вказав на важливість жорсткої реакції G7 на ракетний терор РФ

Удари РФ по невійськовим цілям і вбивство мирних жителів України ще раз демонструють, хто правий, а хто винен - Блінкен

Прем'єр Ізраїлю засудив напади РФ на мирне населення в Києві та інших містах України

Комітет Ради закликає комітети із закордонних справ країн ООН припинити всі відносини з РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА