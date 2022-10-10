Після ракетної атаки на Дніпропетровську область до поліції звернулися 270 постраждалих

Після ракетної атаки РФ на Дніпропетровську область до поліції звернулося 270 постраждалих, 183 заяви надійшло на лінію "102", повідомила пресслужба поліції області.

"Після ракетної атаки на Дніпропетровську область до поліції звернулося 270 постраждалих. 183 заяви надійшло на лінію 102, ще 87 громадян звернулися до мобільних пунктів, розгорнутих біля місць обстрілу в Індустріальному районі міста Дніпра", - сказано у повідомленні у фейсбуці.

Усі заяви постраждалих через ворожу атаку зареєстровані та будуть розглянуті в рамках кримінальних проваджень, відкритих за фактом російської агресії.