Події

19:34 10.10.2022

Зеленський подякував генсеку ООН за рішуче засудження російського масованого ракетного обстрілу України

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Зеленський подякував генсеку ООН за рішуче засудження російського масованого ракетного обстрілу України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, поінформував про масштаби та наслідки російського масованого ракетного обстрілу України.

"Подякував Антоніу Гутеррешу за рішуче засудження російського масованого ракетного обстрілу України. Детально поінформував про масштаби та наслідки чергового кривавого злочину Росії. Були одностайні: світ має негайно відреагувати. Обговорили ситуацію в ЗАЕС та зернову ініціативу", - написав він у твіттері.

 

 

Теги: #оон #генсек #зеленський

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