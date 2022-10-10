Події

19:29 10.10.2022

Електропостачання Харкова та області відновлено на 40-50%, відновлювальні роботи планується закінчити до кінця доби

1 хв читати
Електропостачання Харкова та області відновлено на 40-50%, відновлювальні роботи планується закінчити до кінця доби

У понеділок російські окупаційні війська завдали 9 ракетних ударів ракетами С-300, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Частину (ракет, випущених регіоном - ІФ) збили наші сили ППО", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"На жаль, є значні пошкодження інфраструктурних об'єктів. Наразі вже відновлено електропостачання у Харкові та області на 40-50%. Орієнтовне повне завершення відновлювальних робіт – до кінця доби", – додав голова ОВА.

Він повідомив, що триває розмінування та відновлення критичної інфраструктури на деокупованих територіях Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів області.

"Робиться все можливе, щоб і на цих територіях якнайшвидше відновилося електроживлення та водопостачання", - запевнив Синєгубов.

 

 

 

Теги: #електропостачання #відновлення #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:53 10.10.2022
До кінця доби у Львові електропостачання буде відновлено на 90-95%

До кінця доби у Львові електропостачання буде відновлено на 90-95%

18:18 10.10.2022
Унаслідок ворожих ударів по Україні частково відсутнє електропостачання у 15 областях України

Унаслідок ворожих ударів по Україні частково відсутнє електропостачання у 15 областях України

17:49 10.10.2022
На Сумщині виконують роботи з відновлення електропостачання, у регіоні без світла досі залишаються майже 190 тисяч абонентів

На Сумщині виконують роботи з відновлення електропостачання, у регіоні без світла досі залишаються майже 190 тисяч абонентів

17:47 10.10.2022
"Харківобленерго" просить мешканців облцентру максимально знизити енергоспоживання та не вмикати потужні електроприлади

"Харківобленерго" просить мешканців облцентру максимально знизити енергоспоживання та не вмикати потужні електроприлади

15:24 10.10.2022
У чотирьох областях відсутнє електропостачання, внаслідок ворожих обстрілів загинули 11 осіб, 64 травмовані - ДСНС

У чотирьох областях відсутнє електропостачання, внаслідок ворожих обстрілів загинули 11 осіб, 64 травмовані - ДСНС

15:08 10.10.2022
Відключення е/е у Києві та області триватиме близько двох годин – ДТЕК

Відключення е/е у Києві та області триватиме близько двох годин – ДТЕК

10:56 10.10.2022
Хмельницький тимчасово без електропостачання через російські обстріли – мер

Хмельницький тимчасово без електропостачання через російські обстріли – мер

08:40 10.10.2022
У Куп'янську через обстріли горіла занедбана адмінбудівля, 1 людина загинула

У Куп'янську через обстріли горіла занедбана адмінбудівля, 1 людина загинула

12:47 09.10.2022
За минулу добу на Харківщині не зафіксовано пожеж через ворожі обстріли

За минулу добу на Харківщині не зафіксовано пожеж через ворожі обстріли

11:51 09.10.2022
За добу на Харківщині дві людини госпіталізовані з пораненнями внаслідок обстрілів, одна людина підірвалася на міні

За добу на Харківщині дві людини госпіталізовані з пораненнями внаслідок обстрілів, одна людина підірвалася на міні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від обстрілів окупантів у понеділок постраждали понад 20 українських населених пунктів

Зеленський подякував генсеку ООН за рішуче засудження російського масованого ракетного обстрілу України

Посольство США в Україні продовжує працювати

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху 20 поїздів

Зеленський провів нараду щодо відновлення зв'язку та енергопостачання

ОСТАННЄ

Сили оборони завдали ударів по 6 місцях скупчення окупантів та їх техніки, відбито атаку на 5 напрямках

Від обстрілів окупантів у понеділок постраждали понад 20 українських населених пунктів

Садовий: Електропостачання у Львові відновлено на 35%

Зеленський подякував генсеку ООН за рішуче засудження російського масованого ракетного обстрілу України

Сили ППО збили два ворожі безпілотники та ракету над Черкаською областю, одна людина травмована, пошкоджено близько 20 домоволодінь

Посольство США в Україні продовжує працювати

У Києві пошкоджено 45 житлових будинків, 3 школи, дитсадок та 5 закладів охорони здоров'я

Над Кривим Рогом збито два іранські дрони

На Херсонщині збито російський літак - Міноборони

СБУ оголосила у розшук Дмитра Медведєва за посягання на територіальну цілісність України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА