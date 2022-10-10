Електропостачання Харкова та області відновлено на 40-50%, відновлювальні роботи планується закінчити до кінця доби

У понеділок російські окупаційні війська завдали 9 ракетних ударів ракетами С-300, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Частину (ракет, випущених регіоном - ІФ) збили наші сили ППО", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"На жаль, є значні пошкодження інфраструктурних об'єктів. Наразі вже відновлено електропостачання у Харкові та області на 40-50%. Орієнтовне повне завершення відновлювальних робіт – до кінця доби", – додав голова ОВА.

Він повідомив, що триває розмінування та відновлення критичної інфраструктури на деокупованих територіях Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів області.

"Робиться все можливе, щоб і на цих територіях якнайшвидше відновилося електроживлення та водопостачання", - запевнив Синєгубов.