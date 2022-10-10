Події

18:53 10.10.2022

До кінця доби у Львові електропостачання буде відновлено на 90-95%

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До кінця доби у Львові електропостачання буде відновлено на 90-95%

До кінця поточної доби у Львові електропостачання буде відновлено на 90-95%, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Триває робота з відновлення електропостачання. До кінця поточної доби у 90-95% міста Львова буде відновлено електропостачання", - сказав Козицький у відеозверненні у понеділок увечері.

Він зазначив, що роботи з відновлення електропостачання наразі відбуваються у районах області.

Козицький також повідомив, що у регіоні відновлюють мобільний зв'язок, а після усунення проблем із поданням електрики у населених пунктах Львівщини також відновлять і водопостачання.

"Екстрена служба швидкої допомоги працює у штатному режимі. Медичні послуги надають повністю. Усі лікарні забезпечені дизельними генераторами. Госпіталізація хворих здійснюється, планові операції обмежені. Медицина повністю працює", - зазначив голова ОВА.

Теги: #львів #електропостачання

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