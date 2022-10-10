Події

15:04 10.10.2022

Унаслідок ракетних ударів по Києву постраждала будівля, в якій розміщений візовий відділ посольства Німеччини - МЗС ФРН

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Під час ранкових ракетних ударів по Києву в понеділок, 10 жовтня, було пошкоджено будівлю, де розміщений візовий відділ посольства Німеччини в Україні, повідомляє Міністерство закордонних справ Німеччини.

"Сьогодні вранці ракетним обстрілом була пошкоджена будівля у Києві, в якій також розміщений німецький візовий відділ. З початку агресивної війни Росії ці приміщення не використовувалися нашим посольством. З нашими колегами у посольстві у Києві все гаразд", - зазначається у повідомленні у твіттері.

 

Теги: #посольство #київ #німеччина #обстріл

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