Унаслідок ворожих ударів Харків повністю знеструмлений, але паніки немає, відновлювальні роботи розпочнуться після відбою повітряної тривоги - Терехов

Унаслідок ворожих обстрілів у понеділок Харків залишився без світла та води, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Зараз Харків повністю знеструмлений. Немає електроенергії, немає постачання води відповідно", - сказав Терехов в ефірі національного телемарафону.

Він повідомив, що метро призупинило перевезення пасажирів, людей евакуювали. Наразі підземка працює в режимі укриття.

Терехов наголосив, що паніки в місті немає.

"Ситуація, як і в усій Україні, напружена, але, попри все, паніки серед людей немає... Настрій - бойовий. Місто Харків було, є і буде Україною", - сказав Терехов.

Він запевнив, що одразу після відбою повітряної тривоги ремонтні бригади почнуть ліквідувати наслідки обстрілів, щоб відновити постачання води та електроенергії.