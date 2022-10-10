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09:12 10.10.2022

ЄС стурбований відсутністю прогресу у врегулюванні ізраїльсько-палестинського конфлікту

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ЄС стурбований відсутністю прогресу у врегулюванні ізраїльсько-палестинського конфлікту

Євросоюз багато в чому близький до Ізраїлю і співпрацює з ним за цілою низкою областей, водночас залишаються питання, з яких сторони не мають згоди - це мирний процес і ситуація на палестинських територіях, написав голова дипломатії Жозеп Боррель у статті, опублікованій. у неділю в Брюсселі.

Публікація Борреля на сайті Європейської зовнішньополітичної служби аналізує підсумки засідання Ради асоціації ЄС-Ізраїль, яке відбулося днями після тривалої перерви, на якому, за його словами, була можливість поговорити про питання, що викликають суперечки між сторонами.

"У спільному документі перед зустріччю усі 27 держав-членів ЄС виклали свої пріоритети у відносинах, а також питання, з яких у нас є розбіжності з Ізраїлем. Найважливішою у цьому списку є незмінна відсутність прогресу у врегулюванні ізраїльсько-палестинського конфлікту", - повідомив високий представник ЄС із закордонних справ.

Він зазначив, що за останні 30 років через цей конфлікт марно загинули тисячі людей. "Мільйони палестинців продовжують жити в умовах окупації, на все меншій і меншій території, а рішення про створення двох держав стає все менш і менш життєздатним. Ще мільйони залишаються біженцями. Тим часом мільйони ізраїльтян і мільйони євреїв у всьому світі живуть у страху перед спровокованими конфліктом терористичними атаками, які призвели за останні десятиліття до численних жертв", - йдеться у статті.

На думку Борреля, конфлікт, що триває, шкідливий для всіх. "Це означає продовження страждань і незахищеності людей з обох сторін. А це, у свою чергу, загрожує довгостроковій стабільності Ізраїлю, а багато в чому і його міжнародному становищу. Як друзі та партнери Ізраїлю, ми повинні вирішити цю проблему, і для мене це було ключовою причиною для організації цієї офіційної зустрічі за стільки років", - пояснив глава європейської дипломатії.

Він вважає, що Євросоюз повинен "розробити практичну точку зору на те, як допомогти побудувати майбутній мир. "Ось чому два тижні тому (...) в ООН у Нью-Йорку я організував зустріч із арабськими лідерами з ініціативи Саудівської Аравії та Ліги арабських держав, щоб відродити та розвинути арабську мирну ініціативу 2002 року", - нагадав Боррель.

Він визнає, що "має пройти довгий і важкий шлях", але необхідно "зробити все можливе, щоб принести мир і процвітання не лише Ізраїлю та Палестині, але й усьому регіону".

Арабська мирна ініціатива була прийнята Лігою арабських держав у Бейруті 28 березня 2002 року і, за задумом організації, спрямована на досягнення всеосяжного миру з Ізраїлем та закінчення арабсько-ізраїльського конфлікту за умови відходу Ізраїлю з окупованих ним у 1967 році Берегу річки Йордан та у секторі Гази зі столицею у Східному Єрусалимі.

 

 

Теги: #єс #близький_схід #урегулювання

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