Події

08:40 10.10.2022

У Куп'янську через обстріли горіла занедбана адмінбудівля, 1 людина загинула

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У Куп'янську через обстріли горіла занедбана адмінбудівля, 1 людина загинула

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, 9 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 2 пожежі, пов'язані із веденням бойових дій.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, одна з пожеж, викликаних ворожим обстрілом, сталася в Куп'янську, вона почалася о 2:35.

"Горіла покинута адміністративна будівля на площі 250 кв.м. Унаслідок вибуху загинула 1 людина. З вогнем боролися 3 оперативні відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини", - йдеться у повідомленні.

О 3.00 пожежу вдалося локалізувати, о 6.15 повністю ліквідувати.

Ще одна пожежа, спровокована бойовими діями, сталася у Вовчанську. Там горів дах двоповерхового приватного будинку. Підрозділ 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхав на гасіння пожежі о 17.06. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив 100 кв.м. О 17:25 пожежу було локалізовано, але через повторні обстріли пожежники були змушені негайно повернутися до місця постійної дислокації.

Крім того, рятувальники 13 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 421 вибухонебезпечний предмет.

 

 

Теги: #жертви #харківська_область #обстріл

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