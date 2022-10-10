Події

08:30 10.10.2022

Окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровської області

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Окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровської області

Російські окупанти обстріляли з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії 4 райони Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У самому Нікополі понівечено понад 30 багатоповерхівок і приватних будинків, господарські будівлі, автомобілі, газопроводи та електромережі. Через обстріл знеструмлено будинки понад 2 000 нікопольчан. Більшість енергетики вже підключили", - написав Резніченко в телеграм-каналі у понеділок.

Крім цього, внаслідок обстрілу у місті отримали пошкодження лікарня, ліцей, пошта, аптека, офіс страхової компанії, бібліотека, магазини, кафе, перукарня та стоянка. Попередньо постраждалих немає.

У Червоногригорівській та Мирівській громадах уточнюється інформація про наслідки обстрілу.

У Криворізькому районі ворог обстріляв із "Ураганів" Зеленодольську громаду, серед людей жертв немає, масштаби руйнувань уточнюються.

У Синельниківському та Павлоградському районах близько півночі окупанти направили ракети, обидві знищила ППО.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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