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07:09 10.10.2022

США завершили в Європі заміну угруповання есмінців, оснащених системою протиракетної оборони

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США завершили в Європі заміну угруповання есмінців, оснащених системою протиракетної оборони

У рамках ротації в Європі завершено розгортання нового угруповання американських есмінців, оснащених системою протиракетної оборони Aegis ("Іджіс"), випливає з даних ВМС США.

До складу угруповання, яке діятиме на постійній основі з військово-морської бази Рота в Іспанії, тепер входять чотири есмінці - Arleigh Burke, Roosevelt, Paul Ignatius та Bulkeley.

Ці кораблі, оснащені крилатими ракетами Tomahawk та системою протиракетної оборони Aegis ("Іджіс") разом із наземними базами ПРО Aegis у Польщі та Румунії, є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Після початку війни на сході України такі американські есмінці регулярно заходили до Чорного та Балтійського моря.

Теги: #сша #про #эсминец #європа #ротація

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