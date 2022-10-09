Подоляк: Обвинувачення Путіним України у тероризмі виглядає цинічно навіть для Росії

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що обвинувачення президента РФ Володимира Путіна України у вибуху на Кримському мосту "виглядає надто цинічно навіть для Росії".

"Путін обвинувачує Україну в тероризмі? Це виглядає надто цинічно навіть для Росії. Не минуло й 24 години, відколи російські літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, вбили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут тільки одна держава- терорист, і весь світ знає хто це", - написав Подоляк у твіттері в неділю ввечері.