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21:21 09.10.2022

Подоляк: Обвинувачення Путіним України у тероризмі виглядає цинічно навіть для Росії

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Подоляк: Обвинувачення Путіним України у тероризмі виглядає цинічно навіть для Росії

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що обвинувачення президента РФ Володимира Путіна України у вибуху на Кримському мосту "виглядає надто цинічно навіть для Росії".

"Путін обвинувачує Україну в тероризмі? Це виглядає надто цинічно навіть для Росії. Не минуло й 24 години, відколи російські літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, вбили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут тільки одна держава- терорист, і весь світ знає хто це", - написав Подоляк у твіттері в неділю ввечері.

 

 

 

Теги: #рф #тероризм #обвинувачення

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