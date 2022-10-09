Події

21:18 09.10.2022

Прем'єр Франції обіцяє вирішити проблему нестачі палива на АЗС упродовж тижня

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Прем'єр Франції обіцяє вирішити проблему нестачі палива на АЗС упродовж тижня

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн заявила, що проблему із постачанням палива на АЗС у країні буде врегульовано протягом найближчого тижня, повідомляють французькі ЗМІ.

"Ситуація покращиться протягом тижня", - сказала Борн під час поїздки до Алжиру.

"Ми випустили (на ринок – ІФ) стратегічні запаси", – нагадала вона.

За даними міністерства енергетичного переходу, станом на неділю близько 30% АЗС у Франції мають проблеми з нестачею палива. Напередодні цей показник складав 21%.

Перебої із постачанням палива на АЗС у Франції виникли через страйки. Акції протесту торкнулися об'єктів компаній TotalEnergies та ExxonMobil. У зв'язку з цим не працює найбільший завод TotalEnergies, розташований у Нормандії. Крім того, не працюють два заводи ExxonMobil.

Проблема ускладнюється тим, що до страйку на низці об'єктів приєдналися співробітники служби доставки палива. Наприклад, на НПЗ TotalEnergies у Фейзені виробництво пального продовжується, проте його доставка покупцям поки що неможлива.

Учасники страйків вимагають підвищення зарплати на 10%, оскільки, на їхню думку, енергетичні компанії цього року заробили дуже багато і тому здатні платити більше працівникам.

 

 

Теги: #азс #премєр #франція

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