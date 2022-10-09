Події

20:43 09.10.2022

країнські фахівці поновили роботу високовольтної лінії зв'язку ЗАЕС

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країнські фахівці поновили роботу високовольтної лінії зв'язку ЗАЕС

Українські фахівці відремонтували та запровадили до роботи високовольтну лінію зв'язку 750 кВ ЗАЕС, пошкоджену внаслідок російського обстрілу вночі 8 жовтня, повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"Після цього було повне знеструмлення Запорізької АЕС із запуском усіх резервних дизель-генераторів. Зараз після майже дводенної роботи аварійних насосів охолодження активних зон реакторів АЕС із живленням від дизель-генераторів оперативний персонал відновлює нормальну схему живлення власних потреб станції від енергосистеми України", йдеться в повідомленні у телеграм-каналі.

Зазначається, що радіаційне тло на майданчику ЗАЕС та прилеглій території не змінювалося і знаходиться у межах норми.

"Цього разу завдяки мужності та професіоналізму атомників ЗАЕС негативного розвитку подій укотре вдалося уникнути. Однак російські військові продовжують провокації та обстріли на найбільшій в Європі атомній станції, знову і знову наближаючи світ до ядерної та радіаційної катастрофи", - наголосили в "Енергоатомі".

 

 

 

Теги: #ремонт #заес

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