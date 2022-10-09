Рятувальники ліквідували пожежу у ТЦ у Вінниці, постраждала одна людина

Рятувальники завершили ліквідацію займання у приміщенні торговельного центру у Вінниці, повідомляє ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

"Усі відвідувачі та працівники закладу, близько 180 осіб, залишили задимлені приміщення ще до прибуття бійців Служби порятунку. Під час проведення розвідки ДСНСовці з'ясували, що горять дерев'яні конструкції перекриття між цокольним та першим поверхом на площі 3 кв.м. Завдяки оперативним і злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти поширенню полум'я і вже о 16:01 пожежу було ліквідовано", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

За попередніми даними, внаслідок сильного задимлення 17-річний підліток отруївся продуктами горіння. Він був госпіталізований.

Причина займання та збитки встановлюються фахівцями.