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19:14 09.10.2022

Російські окупанти після вибуху на Кримському мосту активізували евакуацію своїх сімей з Херсонської області

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Російські окупанти після вибуху на Кримському мосту активізували евакуацію своїх сімей з Херсонської області

Російські окупанти на півдні України активізували дії щодо евакуації своїх сімей у напрямку Криму після вибуху на Кримському мосту, повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Відповідаючи в ефірі телемарафону на питання щодо реакції південного угруповання російських військ на вибух на Кримському мосту, Гуменюк зазначила, що противник не намагається посилити атаки на українські позиції.

"Враження таке, що не до атак їм зараз, бо атаки не збільшилися, а ось упаковка речей та вивезення сімей активізувалися. З тимчасово окупованої Херсонської області вони почали рухатися у бік Криму. Логіки у них ніколи не було, тому ми спостерігаємо просто за явищем. Вони просуваються у бік Криму, ймовірно, сподіваючись скористатися тим, що поки що функціонує на цьому напряму. Той самий Кримський міст, який поки що має деяку пропускну спроможність", - розповіла вона.

Також Гуменюк зазначила, що поступ українських військ на півдні відбувається повільно, але стабільно.

"Загалом правий берег досить напружений для ворога, бо там є просування наших військ, а з лівого вони ще можуть нас обстрілювати. Вони здатні вести вогонь і мають там певні скупчення сил і засобів. Але вогневий контроль, який ми утримуємо над усією цією. Територією достатньо дієвий, і щоразу вони спостерігають із жахом, як у найнесподіваніших місцях, які для них зараз, наприклад, Гола Пристань, Нова Каховка, до них прилітає бавовна", - зазначила вона.

 

 

Теги: #війна #наступ #південь

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