Енергодар третю добу без світла, є проблеми з питною водою - мер

Тимчасово окупований Енергодар (Запорізька область) третю добу без електроенергії, гуманітарні вантажі, зокрема питну воду, окупанти не пропускають, повідомив мер Дмитро Орлов у телеграм-каналі в неділю.

"Наразі Енергодар все ще залишається без світла і води. Регулярні обстріли заважають проводити швидкі аварійно-відновлювальні роботи", - повідомив він.

Орлов наголосив, що енергодарці намагаються готувати їжу, розкладаючи багаття прямо біля будинків. Він також повідомив про загострення ситуації з питною водою, особливо у тих городян, які не встигли зробити запаси або вже використали їх.

За інформацією мера, окупанти і колаборанти переважно забезпечили себе генераторами.

"Ми неодноразово намагалися доставити в Енергодар гуманітарні вантажі з продуктами харчування, засобами гігієни тощо. Готові організувати оперативну доставку і видачу в Енергодарі питної води, яка зараз вкрай необхідна. Але вже довгий час всі гуманітарні вантажі з підконтрольних Україні територій в місто не пропускають окупанти", - повідомив Орлов.