Події

12:47 09.10.2022

За минулу добу на Харківщині не зафіксовано пожеж через ворожі обстріли

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За минулу добу на Харківщині не зафіксовано пожеж через ворожі обстріли

Унаслідок пожежі в приватному будинку в сел. Бабаї Харківської області постраждав 58-річний чоловік, який намагався самостійно загасити вогонь.

"Він зазнав опіків верхніх кінцівок, намагаючись загасити вогонь... Постраждалого чоловіка госпіталізовано до лікувального закладу", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Пожежа виникла у приватному двоповерховому будинку о 18:29. На його гасіння виїхали 3 оперативних підрозділи ДСНС з Харкова. До моменту їх прибуття площа горіння становила 150 кв.м. рятувальники подали на гасіння вогню 2 пожежних стволи і о 19:37 локалізували його поширення. Остаточно пожежу було ліквідовано о 20:55.

Загалом за минулу добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, 7 з яких на ліквідацію пожеж, жоден з яких не був викликаний військовими діями.

Крім того, рятувальники 10 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та 1 раз на аварійно-рятувальні роботи.

За добу піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 633 вибухонебезпечних предмети.

Теги: #дснс #харківська_область

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