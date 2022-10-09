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11:25 09.10.2022

Кабмін затвердив нацплан реалізації принципів відкритої науки

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Кабмін затвердив нацплан реалізації принципів відкритої науки

Україна приєдналася до країн Європейського Союзу, які мають затверджений Національний план реалізації принципів відкритої науки, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Уряд схвалив розпорядження "Про затвердження Національного плану з відкритої науки". Документ є черговим кроком на шляху інтеграції України в Європейський дослідницький простір", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що виконання плану забезпечить реалізацію Угоди між Україною з одного боку та Європейським Союзом і Європейським Співтовариством з атомної енергії з іншого, про участь України в рамковій програмі досліджень та інновацій "Горизонт Європа" та програмі досліджень і навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021 – 2025), комплементарній рамковій програмі з досліджень та інновацій "Горизонт Європа".

Очікується, що подальша реалізація Національного плану з відкритої науки створить: нормативно-правові передумови до формування державної політики відкритої науки; надасть зацікавленим сторонам відкритий доступ до приладів, інструментів та інших засобів отримання наукового результату; забезпечить обробку наукових даних з урахуванням принципів FAIR (сукупність принципів щодо видимості, доступності, сумісності та багаторазового використання наукових даних); сприятиме прискоренню обігу наукової інформації, забезпечить доступ до актуальної наукової інформації без дискримінації; створить умови для більш ефективного використання результатів досліджень і розробок, виконаних із залученням бюджетних коштів; зробить більш прозорим науковий та освітній простір.

Теги: #наука #україна #план

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