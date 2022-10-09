Події

10:48 09.10.2022

Звільнені з полону українки отримають близько 80 тис. грн допомоги від Фонду ім. Климентія Шептицького

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Звільнені з полону українки отримають близько 80 тис. грн допомоги від Фонду ім. Климентія Шептицького

Звільнені з полону українки отримають близько 80 тис. грн допомоги від Фонду імені блаженного священномученика Климентія Шептицького, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Українки, звільнені з полону, отримають допомогу від Фонду імені блаженного священномученика Климентія Шептицького. Таке рішення було ухвалено на засіданнях комісії Фонду. Воно стосується 52 українських жінок, які повернулися з полону в рамках обмінів військовополоненими з квітня цього року дотепер", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зокрема, це стосується українок, які повернулися в Україну в результаті двох вересневих обмінів.

Зазначається, що рішення щодо ще 13 жінок буде ухвалено наступного тижня.

Таким чином кожна жінка одноразово отримає на свій банківський рахунок близько 80 тис. грн.

"Фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького надає українкам не тільки фінансову допомогу. Також він пропонує відпочинок - реабілітаційну поїздку до Польщі та психологічну підтримку жінок, яким довелося страждати в нелюдських умовах в неволі у ворога. Вона надається за допомогою психологічних консультацій", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, існує окрема програма Фонду - підтримка українських дітей віком до 18 років, які втратили через війну обох батьків або одного з них, якщо він був єдиним опікуном. Таким дітям надається щомісячна фінансова допомога на суму понад 5 тис. грн на місяць.

Теги: #фонд #допомога #українки

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