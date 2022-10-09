Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 1164 воєнних злочинів

На звільнених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, з початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1319,3 га території, зокрема 32 га - за минулу добу

"Працівники вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежили територію загальною площею близько 1319,3 гектара. Вилучено 21437 вибухонебезпечних предметів, знищено – 1515", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 1164 (зокрема, 64 за минулу добу) воєнних злочинів, скоєних загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважну більшість (1041) зареєстровано за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 105 кримінальних проваджень розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

За підозрою в причетності до диверсійно-розвідувальних груп і в проведенні пропагандистської діяльності в територіальні підрозділи поліції були доставлені для перевірки 17 осіб.