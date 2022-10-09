Події

10:26 09.10.2022

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 1164 воєнних злочинів

1 хв читати
Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 1164 воєнних злочинів

На звільнених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, з початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1319,3 га території, зокрема 32 га - за минулу добу

"Працівники вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежили територію загальною площею близько 1319,3 гектара. Вилучено 21437 вибухонебезпечних предметів, знищено – 1515", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 1164 (зокрема, 64 за минулу добу) воєнних злочинів, скоєних загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважну більшість (1041) зареєстровано за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 105 кримінальних проваджень розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

За підозрою в причетності до диверсійно-розвідувальних груп і в проведенні пропагандистської діяльності в територіальні підрозділи поліції були доставлені для перевірки 17 осіб.

Теги: #харківська_область #деокупація #воєнні_злочини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:00 08.10.2022
Більшу частину пацієнтів Вовчанського геріатричного пансіонату евакуюють в інші регіони України

Більшу частину пацієнтів Вовчанського геріатричного пансіонату евакуюють в інші регіони України

15:14 08.10.2022
У Куп'янську-Вузловому знайдено тіла 4 вбитих окупантами мирних жителів

У Куп'янську-Вузловому знайдено тіла 4 вбитих окупантами мирних жителів

11:17 08.10.2022
Вовчанські експравоохоронці, які перейшли на бік ворога, втекли, кинувши свою російську форму і зброю – ДБР

Вовчанські експравоохоронці, які перейшли на бік ворога, втекли, кинувши свою російську форму і зброю – ДБР

08:39 08.10.2022
До звільненої Борівської ОТГ на Харківщині доставили гуманітарні вантажі

До звільненої Борівської ОТГ на Харківщині доставили гуманітарні вантажі

16:54 07.10.2022
У деокупованій Вовчанській громаді відновлено мовлення "Українського радіо", на черзі Балаклія, Куп'янськ та Ізюм - Синєгубов

У деокупованій Вовчанській громаді відновлено мовлення "Українського радіо", на черзі Балаклія, Куп'янськ та Ізюм - Синєгубов

16:24 07.10.2022
Понад 115 тис. українців виїхали з особливо небезпечних, тимчасово окупованих та щойно звільнених територій за останні 2 місяці - Мінреінтеграції

Понад 115 тис. українців виїхали з особливо небезпечних, тимчасово окупованих та щойно звільнених територій за останні 2 місяці - Мінреінтеграції

12:42 07.10.2022
У Яцківці під Лиманом знайдено штаб загарбників із важливою документацією – ДБР

У Яцківці під Лиманом знайдено штаб загарбників із важливою документацією – ДБР

09:03 07.10.2022
За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 17 га деокупованих територій Харківщини та знешкодили понад тисячу вибухонебезпечних предметів

За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 17 га деокупованих територій Харківщини та знешкодили понад тисячу вибухонебезпечних предметів

15:18 06.10.2022
Із 21 вересня ЗСУ встановили контроль над 93 населеними пунктами у Харківській області - Генштаб

Із 21 вересня ЗСУ встановили контроль над 93 населеними пунктами у Харківській області - Генштаб

12:17 06.10.2022
Окупанти влаштовували у всіх великих населених пунктах Харківщини катівні

Окупанти влаштовували у всіх великих населених пунктах Харківщини катівні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 440 військових, 14 танків, 22 бронемашини, крилату ракету і вертоліт

У Запоріжжі в результаті нічного обстрілу пошкоджено близько 20 будинків приватного сектора та близько 50 багатоповерхівок

17 людей загинули під час нічного обстрілу Запоріжжя

Чотири людини постраждали внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя

Білорусь обвинувачує Україну у підготовці ракетного удару, українське МЗС вважає це частиною плану РФ щодо здійснення провокації

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив нацплан реалізації принципів відкритої науки

Окупанти втратили за добу в Україні близько 440 військових, 14 танків, 22 бронемашини, крилату ракету і вертоліт

Міськрада Запоріжжя закликала жителів утриматися від перебування в районах, постраждалих від нічного ракетного обстрілу

Словаччина передала Україні дві гаубиці Zuzana 2

Звільнені з полону українки отримають близько 80 тис. грн допомоги від Фонду ім. Климентія Шептицького

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області

У Запоріжжі в результаті нічного обстрілу пошкоджено близько 20 будинків приватного сектора та близько 50 багатоповерхівок

Китай вивів на орбіту обсерваторію для спостереження за Сонцем ASO-S

Троє людей загинуло і 14 було поранено в результаті обстрілів Донецької області за добу

У тимчасово окупованій Голій Пристані на Херсонщині ліквідовано ворожий склад боєприпасів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА