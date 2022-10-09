Білорусь обвинувачує Україну у підготовці ракетного удару, українське МЗС вважає це частиною плану РФ щодо здійснення провокації

У МЗС Білорусі заявили про намір України завдати ракетного удару, в українському зовнішньополітичному відомстві це назвали частиною плану Російської Федерації щодо здійснення провокації та подальшого обвинувачення України.

"Ввечері 8 жовтня в МЗС Білорусі було запрошено посла України в Мінську Ігоря Кизима, якому було вручено дипломатичну ноту. У ноті білоруська сторона стверджує, що Україна планує завдати удару по території Білорусі. Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації щодо здійснення провокації та подальшого обвинувачення України", – йдеться в оприлюдненій у ніч на неділю заяві.

У МЗС закликали не піддаватися провокаціям.

"Закликаємо білоруський народ не піддаватися провокаціям. Україна ніколи не зазіхала на чужі території. Ми чітко дотримуємося основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН", – наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

"Влада в Білорусі повинна перестати виконувати забаганки Кремля і негайно припинити надавати підтримку Росії у здійсненні її агресії проти України", - підсумували у заяві.