Зеленський закликав жителів деокупованих територій серйозно поставитися до мінної загрози

Президент України Володимир Зеленський звернувся до мешканців передусім деокупованих територій із закликом серйозно поставитись до мінної загрози.

"Дуже прошу всіх українців, особливо на територіях, де були окупанти, уважно ставитись до мінної загрози", - сказав він у відеозверненні у суботу.

За словами президента, "наші сапери працюють по максимуму, проте після окупації дуже велика площа забруднена мінами. Не ігноруйте попередження про міни, повідомляйте поліції, ДСНС, місцевій владі про будь-які виявлені міни і боєприпаси, що не розірвалися".

Зеленський зазначив, що "продовжився рух наших військових, Служби безпеки, Нацгвардії". "Ми тримаємо позиції на Донбасі, зокрема на бахмутському напрямку, де дуже важко, дуже жорсткі бої", - сказав він.

Він подякував "усім нашим зенітникам і кожному, хто задіяний у ППО країни". "Ми робимо все можливе, щоб захистити українське небо. І це один із головних пріоритетів для наших дипломатів - прискорювати рішення партнерів про надання Україні сучасних та ефективних засобів ППО у достатній їх кількості", - заявив президент.