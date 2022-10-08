Події

20:13 08.10.2022

У Криворізькому районі на ворожій міні підірвався комбайн, водій не постраждав

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У Криворізькому районі на ворожій міні підірвався комбайн, водій не постраждав

У селі Велика Костромка Криворізького району на російській міні підірвався комбайн під час збирання врожаю, водій не постраждав, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"У Криворізькому районі у селі Велика Костромка на ворожій міні підірвався комбайн. Аграрій збирав урожай соняшнику. Вибухом у комбайна пошкодило колесо, водій не постраждав", - написав він у телеграм-каналі.

На місці рятувальники виявили інші вибухонебезпечні предмети. Лукашук закликав усіх громадян бути максимально уважними і не торкатися підозрілих предметів.

Крім того, з важкої артилерії окупанти кілька разів ударили по Червоногригорівській громаді. Вдруге атакували вже надвечір. Інформація з'ясовується.

"Нікополь сьогодні атакували дронами-камікадзе "Shahed". Є пошкодження шести приватних будинків, господарської споруди, лінії електропередач. Також спалахнув очерет, пожежу вдалося оперативно загасити. Постраждалих немає", - зазначив він.

 

 

Теги: #постраждалі #дніпропетровська_область

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