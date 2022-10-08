Більшу частину пацієнтів Вовчанського геріатричного пансіонату евакуюють в інші регіони України

Із території нещодавно звільненої Вовчанської громади Харківської області евакуюють геріатричний пансіонат.

Як повідомляє пресслужба Харківської ОВА з посиланням на директора Департаменту соцзахисту населення Юрія Шпарагу, більшість пацієнтів перевезуть до Луцька, Одеси, Києва та Київської області, а тяжкохворих (19 із 98 пацієнтів пансіонату) - в більш безпечні райони Харківської області.

"Оскільки вони (тяжкохворі пацієнти - ІФ) прикуті до ліжка, то їх не можна транспортувати на великі відстані. Тому було вирішено провести їх евакуацію в подібні заклади в більш безпечні місця Харківської області",-цитує Шпарагу пресслужба ОВА.

Загалом на деокупованих територіях Харківської області розташовується 7 закладів інтернатного типу, в яких підопічні потребують постійного догляду.

"Станом на сьогодні евакуйовано 2/3 Куп'янського психоневрологічного інтернату. У ньому залишається 50 осіб, які вже наступного тижня вирушать до Вінниці. До цього ми вже вивезли 87 громадян. Хочу заспокоїти тих, хто переживає за своїх рідних і близьких: евакуація відбувається відповідно до Закону. Ми передаємо особисті справи, ми знаємо, де ці люди будуть перебувати. До того ж вони будуть повернуті назад в установи, як тільки дозволить ситуація", - сказав Шпарага.

З деяких закладів відбуватиметься часткова евакуація, зокрема, з Вовчанського спеціалізованого будинку-інтернату.

"Це спеціалізований заклад, його особливість у тому, що в ньому перебувають громадяни, які свого часу були в місцях позбавлення волі, мають інвалідність, не мають сімей, родичів і власного житла. Важкі хворі будуть вивезені і ті, які можуть перебувати в інтернатних закладах загального типу, тобто геріатричних і психоневрологічних, теж будуть евакуйовані, але тільки в межах Харківської області", - сказав Шпарага.

За його словами, Безмятеженський і Піско-Радьківський психоневрологічні інтернати не планується евакуювати, оскільки вони розташовуються в селах і мають автономне забезпечення електроенергією, водою і теплом.