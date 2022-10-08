Демократичним країнам необхідні єдність, демократія, незалежність, відповідальність і зброя – Зеленський на чорногорському безпековому форумі

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність для демократичних країн дотримуватися низки принципів, зокрема це єдність, демократія, незалежність, відповідальність.

"Нам потрібна єдність. Це фундамент. Це повинно бути завжди і не тільки формально, а й по суті. Не тільки на самітах, а й у справах. Росія боїться нашої єдності, вона робить дуже багато, щоб її зламати, але ми єдність тільки підсилюємо. І Росії нас не підкорити - ні Україну, ні Чорногорію, ні будь-яку іншу державу вільного світу", - сказав він, виступаючи в суботу по відеозв'язку на чорногорському форумі з безпеки.

Говорячи про демократію, Зеленський зазначив, що "нинішні керівники Росії мають нав'язливе бажання зламати принцип демократичної зміни влади в усіх країнах, щодо яких мають загарбницькі амбіції".

"Вони не визнають результати виборів і народних рухів тоді, коли через це втрачають вплив. Вони влаштовують перевороти або корумпують політичний процес тоді, коли знаходять для себе якусь маріонетку, яка буде представляти їхні інтереси",-сказав він.

Зеленський наголосив, що "всі держави повинні демонтувати всі російські мережі впливу, щоб не було поширення дезінформації, корупції та злочинної політики".

"Незалежність. Маємо визнати очевидне: Росія погрожує не комусь одному, а всім. Четверте - зброя. Ми бачимо, яку війну Росія може влаштувати з нічого. Подивіться, якої інтенсивності війну ми ведемо заради свого захисту . Подивіться і ви зможете оцінити обсяг зброї, який може знадобитися в такій війні, якщо Росія перетворить на поле бою територію будь-якої іншої країни", - сказав Зеленський.

"П'ятий пункт - відповідальність. Довгі роки очільник Росії і його оточення відчували повну безкарність. Вони почали руйнувати все навколо Росії. Вони почали війну проти України в 2014 році, тому що відчули, що їм за це нічого не буде", - зазначив президент.

За його словами, "притягнути їх до відповідальності – гарантувати довготривалий мир після цієї війни".