Події

15:13 08.10.2022

Велика Британія розкритикувала спроби Росії провести таємне голосування в ООН щодо України - ЗМІ

1 хв читати
Велика Британія розкритикувала спроби Росії провести таємне голосування в ООН щодо України - ЗМІ

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії в п'ятницю відхилило заклик РФ про таємне голосування в Генеральній Асамблеї ООН наступного тижня з питання про те, чи слід засуджувати дії Москви щодо анексії чотирьох частково окупованих нею областей України, і висунуло вимогу, щоб орган, що складається з 193 членів, проголосував публічно.

Як повідомляє Reuters в суботу, раніше цього тижня посол РФ в ООН Василь Небензя в листі представникам ООН лобіював таємне голосування, стверджуючи, що публічне висловлення своєї позиції може зіткнутися з якимись складнощами.

Посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд у відповідь на це в п'ятницю заявила, що в правилах Генасамблеї чітко зазначено, що будь-який представник може висунути вимогу проведення голосування, що заноситься у звіт засідання.

"Проведення таємного голосування за рішенням Генеральної Асамблеї суперечить багаторічному прецеденту і підриває практику найбільш представницького у світі дорадчого органу", — написав Вудворд у листі голові Генасамблеї.

Небензя у відповідь на це написав, що "йдеться не про прозорість", а "про використання зареєстрованого голосування як інструменту підпорядкування і дисципліни". У листі голові Генасамблеї він запросив проведення таємного голосування, додавши, що якщо хтось буде проти, то можна оголосити публічне голосування на ходу.

За словами дипломатів, Генасамблея повинна проголосувати за проєкт резолюції у вівторок або середу.

 

Теги: #оон #велика_британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:31 08.10.2022
Інспектори провели понад 500 оглядів суден у рамках чорноморської зернової ініціативи

Інспектори провели понад 500 оглядів суден у рамках чорноморської зернової ініціативи

07:36 08.10.2022
Заступник генсека ООН Гріффітс та генсекретар ЮНКТАД Грінспан розраховують у жовтні провести переговори в РФ

Заступник генсека ООН Гріффітс та генсекретар ЮНКТАД Грінспан розраховують у жовтні провести переговори в РФ

08:01 07.10.2022
Одинадцять суден із продовольством покинули порти України та попрямували до Туреччини, Іспанії, Греції, Румунії, Алжиру та Ізраїлю

Одинадцять суден із продовольством покинули порти України та попрямували до Туреччини, Іспанії, Греції, Румунії, Алжиру та Ізраїлю

17:21 06.10.2022
Порошенко: Росія зруйнувала механізм безпеки ООН, потрібна повна ізоляція Кремля

Порошенко: Росія зруйнувала механізм безпеки ООН, потрібна повна ізоляція Кремля

11:24 05.10.2022
У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ – Генштаб

У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ – Генштаб

10:41 04.10.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 6114 цивільних, ще 9132 поранені – ООН

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6114 цивільних, ще 9132 поранені – ООН

07:43 04.10.2022
Сім суден із продовольством вийшли у понеділок із портів України

Сім суден із продовольством вийшли у понеділок із портів України

07:51 03.10.2022
П'ять суден доставлять до Іспанії, Італії та Тунісу кукурудзу та пшеницю в рамках стамбульської зернової угоди

П'ять суден доставлять до Іспанії, Італії та Тунісу кукурудзу та пшеницю в рамках стамбульської зернової угоди

12:36 02.10.2022
Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла майже 4,2 млн, в лідерах Польща, Німеччина і Чехія - ООН

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла майже 4,2 млн, в лідерах Польща, Німеччина і Чехія - ООН

21:41 01.10.2022
Зеленський привітав заяву Генсека ООН про порушення Росією цілей і принципів організації

Зеленський привітав заяву Генсека ООН про порушення Росією цілей і принципів організації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Демократичним країнам необхідні єдність, демократія, незалежність, відповідальність і зброя – Зеленський на чорногорському безпековому форумі

Підрив мосту через Керченську протоку був спецоперацією СБУ - джерело

Загиблих від ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня вже 17, госпіталізовано 12 осіб – ДСНС

У Повітряних силах України підтвердили інформацію про сильну пожежу на Кримському мосту

ЗС України відбили атаки ворога на 17 напрямках

ОСТАННЄ

Москва призначила командувача об'єднаним угрупованням військ у війні проти України

Боррель про Нобелівську премію миру: це знак надії та світла серед темряви репресій в РФ і Білорусі та війни проти України

Кабмін затвердив особливий порядок зарахування до вишів вступників з окупованих та прилеглих до зони бойових дій регіонів - Шмигаль

Демократичним країнам необхідні єдність, демократія, незалежність, відповідальність і зброя – Зеленський на чорногорському безпековому форумі

Кількість жертв ракетного обстрілу гумколони в Запоріжжі 30 вересня зросла до 32 осіб

У Куп'янську-Вузловому знайдено тіла 4 вбитих окупантами мирних жителів

Глава МАГАТЕ після візиту в РФ має намір знову відвідати Україну

Москва повідомляє про трьох загиблих унаслідок вибуху на Керченському мосту

Потік на в'їзд в Україну знову перевищив потік на виїзд – Держприкордонслужба

Жертвами агресії РФ у п'ятницю став 21 мирний житель України, 31 людина поранена – заступник голови ОП Тимошенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА