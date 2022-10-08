Велика Британія розкритикувала спроби Росії провести таємне голосування в ООН щодо України - ЗМІ

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії в п'ятницю відхилило заклик РФ про таємне голосування в Генеральній Асамблеї ООН наступного тижня з питання про те, чи слід засуджувати дії Москви щодо анексії чотирьох частково окупованих нею областей України, і висунуло вимогу, щоб орган, що складається з 193 членів, проголосував публічно.

Як повідомляє Reuters в суботу, раніше цього тижня посол РФ в ООН Василь Небензя в листі представникам ООН лобіював таємне голосування, стверджуючи, що публічне висловлення своєї позиції може зіткнутися з якимись складнощами.

Посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд у відповідь на це в п'ятницю заявила, що в правилах Генасамблеї чітко зазначено, що будь-який представник може висунути вимогу проведення голосування, що заноситься у звіт засідання.

"Проведення таємного голосування за рішенням Генеральної Асамблеї суперечить багаторічному прецеденту і підриває практику найбільш представницького у світі дорадчого органу", — написав Вудворд у листі голові Генасамблеї.

Небензя у відповідь на це написав, що "йдеться не про прозорість", а "про використання зареєстрованого голосування як інструменту підпорядкування і дисципліни". У листі голові Генасамблеї він запросив проведення таємного голосування, додавши, що якщо хтось буде проти, то можна оголосити публічне голосування на ходу.

За словами дипломатів, Генасамблея повинна проголосувати за проєкт резолюції у вівторок або середу.