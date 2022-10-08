Події

14:55 08.10.2022

Москва повідомляє про трьох загиблих унаслідок вибуху на Керченському мосту

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Москва повідомляє про трьох загиблих унаслідок вибуху на Керченському мосту

У РФ повідомляють, що за попередніми даними, 3 людини загинули внаслідок підриву вантажівки на Керченському мосту вранці в суботу.

Це, ймовірно, пасажири легкового автомобіля, що їхав поруч з вантажівкою, яка підірвалася. З води вже підняті тіла двох загиблих - чоловіка та жінки, їх особи встановлюють. Третій, ймовірно, водій фури, яка, нібито, і була підірвана на мосту. Також встановлено дані фури та її власника. Це житель Краснодарського краю.

За інформацією влади РФ і анексованого в 2014 році Криму, вранці в суботу на автомобільній частині Керченського мосту стався підрив вантажного автомобіля, внаслідок чого загорілися паливні цистерни залізничного складу. Сталося обвалення двох прольотів автомобільного полотна гілки, яка йде з Краснодара в Керч. Одна автомобільна нитка - з Керчі на Тамань, попередньо, ціла. Про стан залізничних колій офіційно не повідомлялося.

Рух автомобілів і поїздів по мосту зупинено. Влада має намір відновити роботу Керченської поромної переправи.

За інформацією росЗМІ, пошкоджено близько 1.3 км залізничного полотна на Керченському мосту.

Теги: #крим #керченський_міст

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