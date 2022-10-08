Потік на в'їзд в Україну знову перевищив потік на виїзд – Держприкордонслужба

Потік на виїзд з України через західний її кордон з 1 до 7 жовтня скоротився приблизно на 6 тис. – до 253 тис. осіб, тоді як потік на в'їзд зріс одразу на 28 тис. – до 265 тис., повідомила Держприкордонслужба у Facebook.

Таким чином, згідно з даними Держприкордонслужби, зафіксований минулого тижня вперше з 10 травня чистий тижневий відтік з країни в розмірі одразу 22 тис. осіб не знайшов продовження цього тижня.

Кількість легкових авто, що перетинають кордон, зросла цього тижня до 133 тис. із 123 тис. тижнем раніше, тоді як оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами незначно скоротилася – c 490 до 485.

Повернення припливу в Україну - 13 тис. осіб за тиждень – цього тижня підтвердила і прикордонна служба Польщі. За її даними, потік з України до Польщі знизився з 186 тис. людей тижнем раніше до 163 тис., тоді як зворотний потік з Польщі в Україну зріс з 165 тис. до 176 тис. людей.

Загалом із початку війни в Польщу з України прибуло 6,860 млн людей., тоді як у зворотному напрямку прослідувало 5,079 млн. людей.

Згідно з даними Держприкордонслужби, на тижні найбільший приплив в Україну був у понеділок-вівторок - по 6 тис. осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон майже місяць стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. людей. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий приплив становив рекордні 47 тис. людей.

Проте загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий приплив за період з 10 травня до 23 вересня становив 409 тис. осіб.

Згідно з даними УВКБ ООН на 4 жовтня, загалом з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 13,736 млн людей., з них в Польщу - 6,629 млн, Росію – 2,852 млн, Угорщину – 1,511 млн, Румунію – 1,247 млн (дані на 18 вересня), Словаччину – 836,4 тис., Молдову – 644,3 тис., Білорусь – 16,7 тис.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 4 жовтня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 6,469 млн людей.