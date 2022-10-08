72% вчителів початкових класів успішно склали ЗНО в рамках сертифікації - Міносвіти

Міністерство освіти і науки заявляє, що в рамках сертифікації 72% вчителів початкових класів успішно склали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

"На першому етапі сертифікації вчителів початкових класів, який передбачав складання ЗНО, взяли участь 1 855 осіб, що становить 93,5% зареєстрованих на сертифікацію. Загалом успішно склали незалежне тестування 1 335 педагогів із різних регіонів України. 72% учасників сертифікації вчителів початкових класів, які взяли участь у незалежному тестуванні, подолали прохідний бал", - йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

Зазначається, що ці вчителі були допущені до проходження другого етапу, який тривав з 3 до 6 жовтня і передбачав самооцінку власної педагогічної майстерності.

За його підсумками вчителі будуть допущені до третього етапу, під час якого відбуватиметься вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.