Події

11:32 08.10.2022

"Укрпошта" випустить поштову марку зі зруйнованим Кримським мостом у першій половині листопада

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"Укрпошта" випустить поштову марку зі зруйнованим Кримським мостом у першій половині листопада

АТ "Укрпошта" анонсувала випуск поштової марки "Кримський міст на біс!", повідомляє пресслужба поштового оператора в суботу.

"Оскільки до театру воєнних дій в Україні прикуті погляди мільйонів експертів, дипломатів, політиків та звичайних людей з усього світу, і не всі вони розуміють сакральну значущість Кримського моста для росії та важливість його пошкодження для ходу українсько-російської війни, було вирішено для ескізу марки використати сцену з відомого фільму. Точно так само, як ширився міф про непотоплюваність пароплаву, так і росія вибудувала міф про те, що Кримський міст – символ вічного зв’язку українського Криму з росією", - йдеться в пресрелізі.

Тираж марок – 7 млн екземплярів. Номінальна вартість марки М (бо міст), що дорівнює вартості 18 грн за марку або 126 грн за аркуш з 7 марок. До марки буде випущено конверт "Перший день", немаркований художній конверт та картку. Окрім основного сюжету, марка містить кілька цікавих деталей і натяків:

недопалок в руках у героїні, як свідчення того, що останнім часом окупанти дуже потерпають від куріння в заборонених місцях, легковий автомобіль окупантів, що рушив у прірву, гублячи награбовані пральні машини та інше добро, Байрактар, що "випадково" пролітав над мостом, розбитий ворожий танк, який у складі колони переправлявся окупантами на фронт.

Деталі щодо дати виходу марки і умов продажу буде опубліковано додатково.

Автор випуску Юрій Шаповал - український художник-живописець, працює в техніці живопису, графіки та інсталяції.

Кримський міст, що з'єднує тимчасово окупований український Кримський півострів з територією РФ - незаконна будівля, яку окупанти в рамках повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого, активно використовували для підкріплення своєї армії.

Раніше в суботу вранці в Повітряних силах України підтвердили інформацію про сильну пожежу на незаконно побудованому окупантами мосту через Керченську протоку. "Ранок на Кримському мосту. Горять цистерни з пальним. Також зруйнована частина дорожнього полотна!", - йдеться в повідомленні.

Пізніше джерело в правоохоронних органах повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України.

Теги: #крим #марка #укрпошта

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