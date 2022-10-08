Арахамія про пожежу на Керченському мосту: якщо будувати щось вибухонебезпечне, рано чи пізно воно вибухне

Керівник депутатської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія прокоментував повідомлення про пожежу на незаконно побудованому мосту через Керченську протоку, назвавши сам міст "вибухонебезпечним".

"Російське незаконне будівництво починає розвалюватися і загорятися. Причина проста: якщо будувати щось вибухонебезпечне - то рано чи пізно воно таки вибухне. І це лише початок. Бо чим-чим, а надійним будівництвом росія особливо і не славиться", - написав Арахамія в Телеграм-каналі.

При цьому він не написав точно, про яке "незаконне будівництво" йдеться, проте проілюстрував повідомлення схематичними зображеннями моста і пожежі.

Раніше в суботу вранці в Повітряних силах України підтвердили інформацію про сильну пожежу на незаконно побудованому окупантами мосту через Керченську протоку. "Ранок на Кримському мосту. Горять цистерни з пальним. Також зруйнована частина дорожнього полотна!", - йдеться в повідомленні.