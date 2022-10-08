Події

08:59 08.10.2022

На Донеччині за добу росіяни вбили ще шістьох цивільних осіб, поранено ще 17

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На Донеччині за добу росіяни вбили ще шістьох цивільних осіб, поранено ще 17

На Донеччині за добу росіяни вбили ще 6 цивільних осіб, поранено ще 17, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"За 7 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 2 у Зарічному, 2 в Очеретиному, 1 у Бахмуті та 1 у Павлівці", - написав він у телеграм-каналі.

Крім того, у звільнених громадах виявили ще 9 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 6 у Лимані, 2 у Святогірську та 1 у Яровій.

Ще 17 людей за вчора отримали поранення.

 

 

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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