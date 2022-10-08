На Донеччині за добу росіяни вбили ще шістьох цивільних осіб, поранено ще 17

На Донеччині за добу росіяни вбили ще 6 цивільних осіб, поранено ще 17, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"За 7 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 2 у Зарічному, 2 в Очеретиному, 1 у Бахмуті та 1 у Павлівці", - написав він у телеграм-каналі.

Крім того, у звільнених громадах виявили ще 9 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 6 у Лимані, 2 у Святогірську та 1 у Яровій.

Ще 17 людей за вчора отримали поранення.