Події

08:53 08.10.2022

Внутрішньополітичні розбіжності у Кремлі набирають обертів і підривають видимість стабільності режиму

1 хв читати
Внутрішньополітичні розбіжності у Кремлі набирають обертів і підривають видимість стабільності режиму

Оприлюднена західними ЗМІ інформація про внутрішньополітичні розбіжності всередині Кремля стрімко поширюється в РФ, підриваючи видимість стабільності режиму російського президента Володимира Путіна, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 7 жовтня.

Аналітики зазначили, що чутки щодо протистояння у найближчому оточенні диктатора "підірвали враження сили і контролю", які Путін намагався зобразити протягом понад 20 років свого правління.

"Деякі російські мілблогери після різкої критики голови Чечні Рамзана Кадирова та керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у бік російського вищого військового командування почали припускати, що в Кремлі є дві фракції", - зазначили в ISW.

Фахівці розповіли, що Кадиров і Пригожин є частиною фракції, яка прагне продовжувати війну та досягати своїх ідеологічних цілей незалежно від ціни.

Водночас опозиційна до них фракція складається з чиновників, які хочуть вести переговори із Заходом, щоб зберегти свої активи та резиденції, але занадто бояться прямого протистояння з Путіним.

 

 

 

Теги: #рф #кремль #розбіжності

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:52 08.10.2022
Росіяни завдали нічного удару по Харкову ракетами С-300, є поранений

Росіяни завдали нічного удару по Харкову ракетами С-300, є поранений

07:41 08.10.2022
Окупанти вкотре обстріляли ЗАЕС, станція повністю знеструмлена, працюють дизель-генератори

Окупанти вкотре обстріляли ЗАЕС, станція повністю знеструмлена, працюють дизель-генератори

22:23 07.10.2022
"Превентивні удари" по Росії означає "санкційні удари" - Зеленський в інтерв'ю ВВС

"Превентивні удари" по Росії означає "санкційні удари" - Зеленський в інтерв'ю ВВС

07:30 07.10.2022
Подоляк: Слова Зеленського про превентивний ядерний удар – черговий російський фейк

Подоляк: Слова Зеленського про превентивний ядерний удар – черговий російський фейк

17:21 06.10.2022
Порошенко: Росія зруйнувала механізм безпеки ООН, потрібна повна ізоляція Кремля

Порошенко: Росія зруйнувала механізм безпеки ООН, потрібна повна ізоляція Кремля

13:39 06.10.2022
РФ намагалася замовити через треті країни 200 тис. бронежилетів та 500 тис. комплектів зимового одягу - Резніков

РФ намагалася замовити через треті країни 200 тис. бронежилетів та 500 тис. комплектів зимового одягу - Резніков

13:31 06.10.2022
США відправили Кремлю жорсткі сигнали, що застосування навіть тактичної ядерної зброї призведе до відкриття останнього руйнівного напряму щодо РФ - Резніков

США відправили Кремлю жорсткі сигнали, що застосування навіть тактичної ядерної зброї призведе до відкриття останнього руйнівного напряму щодо РФ - Резніков

13:24 06.10.2022
Міноборони України очікує направлення перших 150 тис. мобілізованих росіян на поповнення втрат на фронті

Міноборони України очікує направлення перших 150 тис. мобілізованих росіян на поповнення втрат на фронті

09:40 06.10.2022
Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 330 осіб особового складу, 14 танків та 15 БПЛА

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 330 осіб особового складу, 14 танків та 15 БПЛА

21:22 05.10.2022
Українців, які намагалися виїхати з РФ до Естонії, відвезли у невідомому напрямку – глава МЗС Естонії

Українців, які намагалися виїхати з РФ до Естонії, відвезли у невідомому напрямку – глава МЗС Естонії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Підрив мосту через Керченську протоку був спецоперацією СБУ - джерело

Загиблих від ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня вже 17, госпіталізовано 12 осіб – ДСНС

У Повітряних силах України підтвердили інформацію про сильну пожежу на Кримському мосту

ЗС України відбили атаки ворога на 17 напрямках

Окупанти вкотре обстріляли ЗАЕС, станція повністю знеструмлена, працюють дизель-генератори

ОСТАННЄ

Вовчанські експравоохоронці, які перейшли на бік ворога, втекли, кинувши свою російську форму і зброю – ДБР

Підрив мосту через Керченську протоку був спецоперацією СБУ - джерело

Арахамія про пожежу на Керченському мосту: якщо будувати щось вибухонебезпечне, рано чи пізно воно вибухне

У Лисичанську окупанти вважають відновлення зруйнованої інфраструктури пріоритетнішим, ніж у Сєвєродонецьку – Гайдай

Загиблих від ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня вже 17, госпіталізовано 12 осіб – ДСНС

Напередодні "референдуму" окупанти вивозили до Луганська близько 30 жителів Біловодська для перевірок на поліграфі - голова ОВА Гайдай

На Донеччині за добу росіяни вбили ще шістьох цивільних осіб, поранено ще 17

У Львові створять музейний комплекс митрополита Андрія Шептицького

До звільненої Борівської ОТГ на Харківщині доставили гуманітарні вантажі

За добу українські військові знищили 110 окупантів і 28 одиниць техніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА