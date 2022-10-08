Внутрішньополітичні розбіжності у Кремлі набирають обертів і підривають видимість стабільності режиму

Оприлюднена західними ЗМІ інформація про внутрішньополітичні розбіжності всередині Кремля стрімко поширюється в РФ, підриваючи видимість стабільності режиму російського президента Володимира Путіна, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 7 жовтня.

Аналітики зазначили, що чутки щодо протистояння у найближчому оточенні диктатора "підірвали враження сили і контролю", які Путін намагався зобразити протягом понад 20 років свого правління.

"Деякі російські мілблогери після різкої критики голови Чечні Рамзана Кадирова та керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у бік російського вищого військового командування почали припускати, що в Кремлі є дві фракції", - зазначили в ISW.

Фахівці розповіли, що Кадиров і Пригожин є частиною фракції, яка прагне продовжувати війну та досягати своїх ідеологічних цілей незалежно від ціни.

Водночас опозиційна до них фракція складається з чиновників, які хочуть вести переговори із Заходом, щоб зберегти свої активи та резиденції, але занадто бояться прямого протистояння з Путіним.